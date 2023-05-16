У защитника «Динамо» Майсторовича диагностирован разрыв крестообразной связки

Стали известны результаты обследования защитника московского «Динамо» Милана Майсторовича. Об этом сообщает официальный телеграм-канал клуба.

У 18-летнего защитника диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена. Майсторовичу потребуется операция. Приблизительные сроки возвращения футболиста к работе не сообщаются.

Майсторович перешёл в «Динамо» в феврале 2023 года. Защитник успел сыграть за московский клуб десять матчей в РПЛ и Кубке России, не отметившись в них результативными действиями. Контракт Майсторовича с «Динамо» рассчитан до июня 2027 года.

Майсторович получил травму в матче 27-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (0:3). Защитник был вынужден покинуть поле в начале второго тайма.