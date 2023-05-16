Резиуан Мирзов: главное, чтобы судьи не ошибались, зная, что они ошибаются
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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался о судействе после матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». По мнению Мирзова, в работе российских арбитров нет предвзятости, а игрока красно-белых Даниила Денисова по делу удалили в матче с «Химками». Напомним, «Спартак» остался в меньшинстве в концовке первого тайма, а игра завершилась вничью — 1:1.
«Я не понимаю всех разговоров про судейство — предвзятости нет. Денисова удалили по делу, нашего игрока с «Динамо» точно так же удалили. В целом про судейство не хочется говорить — все могут ошибаться. Главное, чтобы судьи не ошибались, зная, что они ошибаются», — сказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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