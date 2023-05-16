Соболев ответил Аршавину на критику пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Динамо»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев ответил на критику бывшего полузащитника Андрея Аршавина о пенальти, который был назначен в пользу красно-белых с «Динамо» в 22-м туре РПЛ (1:1).

«Сказал и сказал. Если бы он сказал по‑другому, это не было бы интересно никому, правильно? Сейчас это его работа. Если бы он сказал корректно, что пенальти не было, вызвало бы это какой‑то интерес у читателя? Если вызвало, значит, он молодец.

Сравнение с Комличенко и 13–14 пенальти в пользу «Ростова»? Какой‑то тренер сказал, когда «Реалу» за сезон ставили много пенальти, что они находятся в штрафной больше всех, они очень опасны там, поэтому и ставят пенальти», — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

Аршавин после матча заявил, что подобные пенальти, как был назначен после падения полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в штрафной площади, не должны быть 11-метровыми ударами, а судья встречи Сергей Иванов влез туда, куда не надо.