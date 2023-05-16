Тарханов: «Уралу» в матче с «Краснодаром» надо уповать на контратаки

Бывший тренер ЦСКА и «Урала» Александр Тарханов высказался о предстоящем кубковом матче екатеринбургского клуба с «Краснодаром». Напомним, команды встретятся во втором этапе финала Пути регионов. Победитель пары сыграет в Суперфинале Фонбет Кубка России с ЦСКА.

«Я считаю, что больше шансов у «Краснодара» как у хозяина поля. Но «Урал» тоже неуступчивая команда, поэтому игра будет боевая. Кстати, у «Краснодара» в гостях «Урал» уже отбирал очки в этом сезоне. Теперь предстоит кубковая игра. И тут всё ещё более непредсказуемо, чем в чемпионате. Поэтому фаворита назвать трудно.

Что может противопоставить «Урал» такому сопернику, как «Краснодар»? Гостям надо сыграть строго в обороне, чтобы не дать «Краснодару» разыграться. И преуспеть в атаке необходимо. У «Урала» есть индивидуально сильные футболисты, которые могут хорошо играть на контратаках. То есть надо не просто сесть в оборону и отбиваться, а уповать именно на контригру. А для этого нужен прессинг в центральной зоне.

В Суперфинале ЦСКА будет фаворитом? Надо ещё посмотреть, кто как подойдёт к финалу. «Урал» уже ни за что не борется, в отличие от армейцев. У москвичей ещё будут достаточно серьёзные матчи: «Спартак», «Краснодар», «Ростов». То есть будет серьёзная борьба за второе место», — приводит слова Тарханова «Евро-футбол».