Соболев: горд быть частью великого клуба в России. Я не мог мечтать, что буду в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о своей игре за красно-белых, заявив, что гордится защищать цвета великого российского клуба. Форвард признался, что раньше и мечтать не мог о том, что будет играть за москвичей.

«Я горд быть частью этого великого клуба в России. Для меня это честь, и я не мог мечтать, что когда‑то буду играть в «Спартаке». Хочется пожелать прежде всего как можно больше трофеев. Это зависит и от меня, пока я в этой команде, я должен помогать клубу выигрывать эти трофеи.

Гонка бомбардиров для меня никогда не актуальна. Для меня актуально заработать три очка. Забить или отдать? Три очка. Если забью, и мы выиграем — хорошо. Не забью, а это сделает Максименко или Селихов, и мы выиграем — ради бога», — приводит слова Соболева «Матч ТВ».