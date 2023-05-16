Соболев: горд быть частью великого клуба в России. Я не мог мечтать, что буду в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о своей игре за красно-белых, заявив, что гордится защищать цвета великого российского клуба. Форвард признался, что раньше и мечтать не мог о том, что будет играть за москвичей.
«Я горд быть частью этого великого клуба в России. Для меня это честь, и я не мог мечтать, что когда‑то буду играть в «Спартаке». Хочется пожелать прежде всего как можно больше трофеев. Это зависит и от меня, пока я в этой команде, я должен помогать клубу выигрывать эти трофеи.
Гонка бомбардиров для меня никогда не актуальна. Для меня актуально заработать три очка. Забить или отдать? Три очка. Если забью, и мы выиграем — хорошо. Не забью, а это сделает Максименко или Селихов, и мы выиграем — ради бога», — приводит слова Соболева «Матч ТВ».
- 16 мая 2023
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