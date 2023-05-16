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Чугунов: у Абаскаля глаза горят, а Йоканович и Ивич — два сапога пара, пустое место

Чугунов: у Абаскаля глаза горят, а Йоканович и Ивич — два сапога пара, пустое место
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Бывший футболист «Кубани» Александр Чугунов высказался об иностранных тренерах в Российской Премьер-Лиге. Экс-спортсмен раскритиковал наставника «Краснодара» Владимира Ивича и недавно уволенного тренера «Динамо» Славишу Йокановича. В противовес им Чугунов поставил Гильермо Абаскаля из «Спартака».

«Видно, что краснодарский тренер – пустое место. И в «Динамо» был такой же. На них посмотришь – ну не может тренер быть таким. Йокановича надо было уволить не знаю на сколько времени раньше. Да его вообще в команду нельзя брать было. На него даже смотреть страшно. Я говорю, это точно такой же тренер, как Ивич, они два сапога пара. Футбольные люди чувствуют друг друга – как Маугли, они одной крови. Я сразу понял, что в «Динамо» брали не того тренера, какого надо. Я говорил сразу про Абаскаля, что по нему заметно, что человек чего-то добился. По его поведению видно, что он человек творческий, у него глаза горят, и он может это передать футболистам», — приводит слова Чугунова «Евро-Футбол».

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