Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель не впечатлён игрой нападающего команды Садио Мане и защитника Жоау Канселу, арендованного у «Манчестер Сити». Оба футболиста покинут клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sky Germany.

Что касается Канселу, то «Бавария» не собирается активировать опцию выкупа 28-летнего футболиста, даже если «Манчестер Сити» пойдёт на снижение цены с € 70 млн до € 40 млн. Вероятно, Канселу и не останется в «Манчестер Сити», где у него случился конфликт с Хосепом Гвардиолой. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры португальца является «Барселона», нуждающаяся в усилении правого фланга. За «Баварию» Канселу в 19 матчах забил один гол и отдал шесть результативных передач.

31-летний Мане был куплен у «Ливерпуля» летом 2022 года. В 37 матчах за «Баварию» он отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Соглашение между сторонами рассчитано до 2025 года.

Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне. Видеоролик: