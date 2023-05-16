Тухель недоволен игрой Мане и Канселу. Игроки покинут команду летом — Sky Germany

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель не впечатлён игрой нападающего команды Садио Мане и защитника Жоау Канселу, арендованного у «Манчестер Сити». Оба футболиста покинут клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sky Germany.
Что касается Канселу, то «Бавария» не собирается активировать опцию выкупа 28-летнего футболиста, даже если «Манчестер Сити» пойдёт на снижение цены с € 70 млн до € 40 млн. Вероятно, Канселу и не останется в «Манчестер Сити», где у него случился конфликт с Хосепом Гвардиолой. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры португальца является «Барселона», нуждающаяся в усилении правого фланга. За «Баварию» Канселу в 19 матчах забил один гол и отдал шесть результативных передач.
31-летний Мане был куплен у «Ливерпуля» летом 2022 года. В 37 матчах за «Баварию» он отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Соглашение между сторонами рассчитано до 2025 года.
Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне. Видеоролик:
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