Российские судьи отработают матчи Кубка наций CAFA, от которого отказалась сборная России

Бригада арбитров Кирилла Левникова, включающая в себя ассистентов Егора Болховитина и Андрея Веретёшкина, обслужит матчи первого в истории Кубка нации Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA). Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза на официальном сайте.
Турнир пройдёт с 10 по 20 июня в Бишкеке (Кырзыгстан) и Ташкенте (Узбекистан). Ранее сообщалось, что в нём может принять участие сборная России, но руководители команды отказались от подобной идеи.
В CAFA входят федерации футбола Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Приглашённым участником турнира станет сборная Омана. На предварительном этапе матчи пройдут в двух группах. Команды, занявшие первые места, 20 июня сыграют в финале в Ташкенте. Ассоциация футбола Центральной Азии создана в 2014 году, она является одной из пяти региональных ассоциаций Азиатской конфедерации футбола (AFC).
- 16 мая 2023
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