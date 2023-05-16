Гвардиола: хотим победить в Лиге чемпионов. Мы выиграли все турниры, кроме этого

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» Мадрид.
«Когда я приехал сюда, мне не говорили, что нужно выиграть Лигу чемпионов. Мне сказали: «Постарайся сделать всё от себя зависящее». Мы выиграли все трофеи, кроме этого. Проиграв «Реалу», «Челси», мы, конечно, хотим победить.
Мы этого хотим, и люди говорят, что мы близки, но я думаю, что ещё нет. В то же время каждый матч с «Реалом» или «Челси» — это воплощение мечты для нас. Никто не даст гарантий, что в будущем мы снова окажемся здесь», — цитирует Гвардиолу издание Manchester Evening News.
«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов в среду, 17 мая. Встречу примет стадион «Этихад». Первый матч между этими командами завершился вничью со счётом 1:1.
- 16 мая 2023
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