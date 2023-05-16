Булыкин: Николич сделает из «Динамо» боеспособную команду и будет биться за призовые места

Экс-нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил информацию о назначении экс-тренера железнодорожников Марко Николича на пост наставника московского «Динамо».

«Будем надеяться, что Николич разберётся в ситуации. В «Локомотиве» у него всё было неплохо. Хоть он и иностранец, но более-менее говорит по-русски. Важно, чтобы он был хорошим мотиватором для команды и имел лидеров на поле, на которых мог бы положиться.

Поэтому очень многое будет зависеть от трансферов. С некоторыми защитниками можно смело расставаться, потому что они не соответствуют уровню РПЛ. Мне кажется, Николич сделает боеспособную команду, которая в следующем сезоне будет биться за призовые места.

Для руководства «Динамо» следующее назначение тренера будет последней возможностью доказать свою состоятельность. Если следующий сезон вновь будет неудачным, то стоит ожидать перестановок уже в руководстве клуба», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.