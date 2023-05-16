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«Барселону» обвиняют в фальсификации баланса для уменьшения убытков — MD

«Барселону» обвиняют в фальсификации баланса для уменьшения убытков — MD
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Прокуратура Испании по экономическим преступлениям расследует трансферы, которые провернули «Барселона» и «Валенсия» в 2019 году. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Всё дело в переходе вратаря Нету из «Валенсии» в «Барселону» за € 26 млн и Яспера Силлессена в обратном направлении за € 35 млн. Заявителем выступил Мигель Сорио, который ранее занимал пост вице-президента «летучих мышей». Он считает, что подобная операция, которая оформлена не в качестве обмена, а в качестве отдельных трансферов, направлена на фальсификацию баланса обоих клубов, и сделано это для уменьшения их убытков.

Отметим, что подобная история возникает вокруг «Барселоны» не в первый раз. Год спустя клуб продал бразильца Артура в «Ювентус» за € 76 млн, а взамен приобрёл Миралема Пьянича за € 60 млн. Считалось, что подобный «обмен» помог клубам поднять показатель доходов за сезон, так как сумма, вырученная за трансфер, вписывается в прошлый отчётный год полностью, а траты по трансферам можно разделить на ближайшие несколько лет.

Видеообзор. «Эспаньол» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 34-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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