The Telegraph: Льорис покинет «Тоттенхэм» летом, на замену ему рассматривают Давида Райю

Французский голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис уйдёт из лондонского клуба, который планирует заменить его вратарём «Брентфорда» Давидом Райей, сообщает The Telegraph.
По данным источника, 36-летний голкипер «шпор», скорее всего, свой последний матч за «Тоттенхэм» уже сыграл. Льорис пропустит две последние игры сезона из-за травмы, включая субботнюю встречу 37-го тура АПЛ с «Брентфордом».
Действующий контракт французского вратаря с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года, однако ожидается, что этим летом Уго Льорис лондонский клуб покинет. «Шпоры» готовятся к расставанию с одним из лидеров команды и хотят привлечь на его место Давида Райю, который представляет «Брентфорд».
В этом сезоне Льорис отыграл 27 матчей за «шпор» в рамках английской Премьер-лиги, семь раз оставив свои ворота в неприкосновенности. Дэвид Райя провёл 36 матчей за «Брентфорд», 10 раз уйдя с поля без пропущенных мячей.
- 16 мая 2023
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