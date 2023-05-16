Экс-игрок «Уфы» Сейдахмет назвал зарплату, которую «Зенит» предлагал за уход из клуба

Бывший нападающий «Уфы» Еркебулан Сейдахмет, ныне выступающий за «Кайрат», вспомнил, как им интересовался «Зенит».

«Сколько денег предлагал «Зенит», чтобы ушёл из «Уфы»? В два раза больше, чем получал в «Уфе», не так много. Я думаю, 10 тысяч долларов. Я не перешёл, потому что я бы не выдержал конкуренцию там.

В «Уфе» у меня таких проблем не было, потому что там я много не получал, а когда перешёл в «Кайрат», были проблемы с деньгами, потому что много платили — в месяц больше 15 тысяч долларов. Большие деньги, рестораны, меньше стал работать. Но сейчас я всё понял», — сказал Сейдахмет в видео, опубликованном на YouTube-канале «КраСава».

Еркебулан сыграл за команду «Зенита» U19 на Кубке Виареджо в Италии и оформил покер за полчаса в матче с «Атлетиком Юнион». Однако по правилам ФИФА было необходимо дождаться, пока ему исполнится 18 лет. На зимних сборах его приметила «Уфа» и подписала с ним контракт, однако в России у Сейдахмета карьера не сложилась, и он вернулся в Казахстан.