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Экс-игрок «Уфы» Сейдахмет назвал зарплату, которую «Зенит» предлагал за уход из клуба

Экс-игрок «Уфы» Сейдахмет назвал зарплату, которую «Зенит» предлагал за уход из клуба
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Бывший нападающий «Уфы» Еркебулан Сейдахмет, ныне выступающий за «Кайрат», вспомнил, как им интересовался «Зенит».

«Сколько денег предлагал «Зенит», чтобы ушёл из «Уфы»? В два раза больше, чем получал в «Уфе», не так много. Я думаю, 10 тысяч долларов. Я не перешёл, потому что я бы не выдержал конкуренцию там.

В «Уфе» у меня таких проблем не было, потому что там я много не получал, а когда перешёл в «Кайрат», были проблемы с деньгами, потому что много платили — в месяц больше 15 тысяч долларов. Большие деньги, рестораны, меньше стал работать. Но сейчас я всё понял», — сказал Сейдахмет в видео, опубликованном на YouTube-канале «КраСава».

Еркебулан сыграл за команду «Зенита» U19 на Кубке Виареджо в Италии и оформил покер за полчаса в матче с «Атлетиком Юнион». Однако по правилам ФИФА было необходимо дождаться, пока ему исполнится 18 лет. На зимних сборах его приметила «Уфа» и подписала с ним контракт, однако в России у Сейдахмета карьера не сложилась, и он вернулся в Казахстан.

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