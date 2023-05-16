Сына Йохана Круиффа покинет пост спортивного директора «Барселоны»

Йорди Круифф, сын легендарного нидерландского футболиста и тренера сине‑гранатовых Йохана Круиффа, покинет должность спортивного директора клуба. «Барселона» объявила об этом на своём официальном сайте.

Круифф заявил, что не будет продлевать контракт в конце текущего сезона, так как желает принять новые профессиональные вызовы. Об этом специалист объявил президенту клуба Жоану Лапорте во вторник утром.

Отмечается, что Йорди Круифф готов помочь «Барселоне» в переходе к новой исполнительной структуре и будет оказывать поддержку по закрытию незавершённых операций на трансферном рынке этим летом.

Йорди, выступавший за «Барселону» в 1994–1996 годах, вернулся в каталонский клуб в сентябре 2021 года. С 1 июля 2022 года Круифф‑младший занимал должность спортивного директора.

До Круиффа спортивным директором каталонцев был Матеу Алемани.