«Лучший день в моей жизни». Малком опубликовал первую фотографию с новорождённым сыном

Нападающий «Зенита» Малком, который досрочно покинул расположение клуба из-за рождения сына, опубликовал первую фотографию с малышом в соцсетях. Мальчика назвали Габриэл.
Фото: Соцсети Малкома
«Сынок, я так долго ждал этого момента, лучшего дня в моей жизни!» — написал Малком.
26-летний Малком покинул Россию в разгар проходящей Российской Премьер-Лиги с разрешения клуба. Бразилец, который стал четырёхкратным чемпионом России, в нынешнем сезоне забил 23 гола и отдал 29 результативных передач в 27 матчах турнира. Он является лучшим бомбардиром РПЛ, опережая идущего следом Квинси Промеса из «Спартака» на пять голов.
«Зениту» до окончания сезона предстоит провести матчи с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом». Клуб досрочно выиграл РПЛ в пятый раз подряд.
- 16 мая 2023
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