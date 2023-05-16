Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер — Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лучший день в моей жизни». Малком опубликовал первую фотографию с новорождённым сыном

«Лучший день в моей жизни». Малком опубликовал первую фотографию с новорождённым сыном
Комментарии

Нападающий «Зенита» Малком, который досрочно покинул расположение клуба из-за рождения сына, опубликовал первую фотографию с малышом в соцсетях. Мальчика назвали Габриэл.

Фото: Соцсети Малкома

«Сынок, я так долго ждал этого момента, лучшего дня в моей жизни!» — написал Малком.

26-летний Малком покинул Россию в разгар проходящей Российской Премьер-Лиги с разрешения клуба. Бразилец, который стал четырёхкратным чемпионом России, в нынешнем сезоне забил 23 гола и отдал 29 результативных передач в 27 матчах турнира. Он является лучшим бомбардиром РПЛ, опережая идущего следом Квинси Промеса из «Спартака» на пять голов.

«Зениту» до окончания сезона предстоит провести матчи с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом». Клуб досрочно выиграл РПЛ в пятый раз подряд.

Материалы по теме
Малком может побить рекорд Халка! Но для этого вряд ли хватит одного матча Малком может побить рекорд Халка! Но для этого вряд ли хватит одного матча
«Это было ужасно и сводило с ума». Малком преодолел себя и стал лучшим игроком РПЛ «Это было ужасно и сводило с ума». Малком преодолел себя и стал лучшим игроком РПЛ
Материалы по теме
Малком улетел из России по разрешению «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023