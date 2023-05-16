«Лучший день в моей жизни». Малком опубликовал первую фотографию с новорождённым сыном

Нападающий «Зенита» Малком, который досрочно покинул расположение клуба из-за рождения сына, опубликовал первую фотографию с малышом в соцсетях. Мальчика назвали Габриэл.

Фото: Соцсети Малкома

«Сынок, я так долго ждал этого момента, лучшего дня в моей жизни!» — написал Малком.

26-летний Малком покинул Россию в разгар проходящей Российской Премьер-Лиги с разрешения клуба. Бразилец, который стал четырёхкратным чемпионом России, в нынешнем сезоне забил 23 гола и отдал 29 результативных передач в 27 матчах турнира. Он является лучшим бомбардиром РПЛ, опережая идущего следом Квинси Промеса из «Спартака» на пять голов.

«Зениту» до окончания сезона предстоит провести матчи с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом». Клуб досрочно выиграл РПЛ в пятый раз подряд.