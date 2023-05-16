Марко Николич, которого связывают с работой в «Динамо», описал свою новую команду

Сербский специалист Марко Николич, которого называют новым главным тренером московского «Динамо», подтвердил, что может вернуться к работе, но не стал озвучивать название команды.
В российской прессе заговорили, что я буду тренировать «Динамо»? Всё, что я могу сказать по этому поводу, так то, что я действительно близок к возобновлению тренерской деятельности. Моя судьба решится в ближайшие 7-10 дней. Я не могу раскрыть название команды, но могу сказать, что она не из топ-5 лиг, но всё же это команда с многолетней историей, выступающая в сильном чемпионате. Однако сейчас я ещё ни с кем не договорился», — приводит слова Николича CsakFoci.
Ранее сообщалось, что Николич возглавит «Динамо» с сезона-2023/2024. 43-летний специалист с июня 2020 по октябрь 2021 года тренировал московский «Локомотив».
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