Марко Николич: было бы лучше без бана, но РПЛ по силе идёт сразу после топ-5 лиг

Сербский специалист Марко Николич, который близок к назначению в московское «Динамо», высказался об отсутствии у российских команд права участвовать в еврокубках.
«Конечно, было бы намного лучше без этого бана. У нас был отличный опыт с «Локомотивом», когда мы играли с мюнхенской «Баварией», «Зальцбургом» и мадридским «Атлетико» на групповом этапе Лиги чемпионов, а затем с «Лацио» и «Марселем» в Лиге Европы. Я, как и все люди в мире, верю, что события на Украине закончатся как можно скорее и всё вернётся на прежние места.
Однако чемпионат России по-прежнему очень силён, он идёт сразу после топ-5 лиг. В РПЛ есть команды с многолетней историей, ты играешь дерби чуть ли не каждую неделю. В России отличная инфраструктура, оставшаяся после чемпионата мира, а команды экономически стабильны», — приводит слова Николича Csakfoci.
- 16 мая 2023
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