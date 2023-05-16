«Арсенал» предложит за Райса свыше € 100 млн и готов платить ему € 345 тыс. в неделю

Лондонский «Арсенал» серьёзно настроен на подписание полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса. Об этом сообщает Daily Mail. По сведениям источника, «канониры» предложат за полузащитника сборной Англии чуть более € 100 млн, а самому Райсу готовы платить € 345 тыс. в неделю.

24-летний Райс в нынешнем сезоне принял участие в 46 матчах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Соглашение Деклана с «Вест Хэмом» истекает летом 2024 года. Райс выступает за «молотобойцев» с лета 2013 года, до этого он семь лет занимался в академии лондонского «Челси».

Помимо Райса, главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет видеть в своей команде полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

Букайо Сака пообщался с семьёй Кардашьян после игры «Арсенала». Видеоролик: