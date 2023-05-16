Агент Роши: Виллиану нравится в России, он не собирается покидать ЦСКА
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Футбольный агент Маркос Тито, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, заявил, что бразилец продолжит выступать в Российской-Премьер-Лиге в следующем сезоне.
«Виллиану Роше нравится в России. Он прекрасно адаптировался к жизни в Москве, на достойном уровне выступает в российской лиге. У него есть действующий контракт, и он счастлив в ЦСКА. Поскольку нам не поступало предложений по нему от других клубов, то на данный момент он не собирается покидать команду», – приводит слова агента бразильского футболиста Metaratings.
Роша стал игроком ЦСКА летом 2022 года. В текущем сезоне 28-летний футболист принял участие в 28 матчах в составе армейцев во всех турнирах, забил в них три гола и стал автором трёх результативных передач.
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