«Мы в долгу перед владельцами». Кайл Уолкер — о Лиге чемпионов

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер рассказал, что лично для него значит Лига чемпионов и почему победа в этом турнире так важна для «горожан».

«Когда нас сравнивают с «Ман Юнайтед», который выиграл бесчисленное количество титулов, вы смотрите на то, чего они добились. Мы выиграем пятый титул за шесть лет, если сможем пересечь черту. Пока мы этого не сделали, нам ещё играть с «Челси», «Брайтоном» и «Брентфордом».

Клубу не хватает этого, владельцы вложили столько денег, что мы в долгу перед ними. В финале с «Челси» мы не проявили себя так, как можем. Завтра на кону будет стоять путёвка в финал, завтра будет матч с очень сложным соперником, ну а в финале может случиться всё что угодно.

«Милан» и «Интер» — большие клубы. Мы будем смотреть их матч, но прежде нужно решить задачу по выходу в финал», — цитирует Уолкера Manchester Evening News.

«Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид сыграют в ответном полуфинале Лиги чемпионов завтра, 17 мая. Встречу примет стадион «Этихад».