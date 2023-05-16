«Интер» — «Милан»: стартовые составы на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов

«Интер» и «Милан» назвали стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслужит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы:
«Интер»: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Думфрис, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Мартинес, Джеко.
«Милан»: Меньян, Калабрия, Тшау, Томори, Эрнандес, Тонали, Крунич, Диас, Мессьяс, Леау, Жиру.
Напомним, первый матч команд завершился со счётом 2:0 в пользу «Интера». В нынешнем сезоне за пределами Лиги чемпионов команды встречались трижды. В первом круге чемпионата Италии победу одержал «Милан» со счётом 3:2. В матче за Суперкубок Италии выиграл «Интер» — 3:0. Во втором круге Серии А «Интер» победил с минимальным счётом 1:0.
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