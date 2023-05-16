Мать Роналду опровергла слухи об обращении к колдуну, чтобы разлучить сына и Джорджину

Мария Долорес Авейру, мама нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, опровергла слухи о том, что прибегала к колдовству, чтобы разлучить сына с его девушкой Джорджиной Родригес, а также заявила, что обратилась к адвокатам для восстановления репутации.

«Хочу сообщить от имени себя и моей семьи, в которую также входит Джорджина, жена моего сына Криштиану. Я подтверждаю, что сегодня, 16 мая 2023 года, я позвонила своим адвокатам, чтобы восстановить моё доброе имя и имя моей семьи.

В известной португальской газете появилась новость, которая используется для рекламы за счёт моего имени. Эта ложная, клеветническая и даже жуткая новость, в которой говорится об ужасных поступках, которые я совершила, чтобы отнять счастье одного из моих детей. Моё доброе имя никогда не будет поругано публично, я никогда не позволю такому непрофессиональному источнику использовать моё имя просто так. Докажу, что их слова были совершенно необоснованными. После таких новостей в мой адрес стали поступать оскорбления, которые причиняют боль и оставляют нас со связанными руками. Некоторые мои внуки уже читают и слушают людей и критику. Именно по этой причине я не сдамся, пока эта газета не заплатит за всё, что было написано сегодня», — написала мать футболиста на своей странице в социальной сети.