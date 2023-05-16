Гвардиола: моё наследие в «Ман Сити» уже исключительно

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что его наследие в манчестерском клубе есть и будет исключительным, вне зависимости от того, сумеют ли «горожане» выиграть Лигу чемпионов.

«Определит ли следующий месяц моё наследие в клубе? Оно уже исключительное! Мы не настолько глупы, чтобы не понимать, насколько важен завтрашний день. Возможно, самый важный за всё то время, что я провёл здесь. Игрокам я говорю: наслаждайтесь моментом, живите этим. Нам невероятно повезло быть здесь.

Всё в наших руках, зависит от нас, и нам не нужно делать что-то невероятное, нам нужно остаться самими собой и отдать все силы. У меня невероятные чувства к этой команде. Что бы ни случилось завтра, спасибо вам за то, что снова собрали нас здесь», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

«Манчестер Сити» сыграет с мадридским «Реалом» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов завтра, 17 мая. Первая встреча между этими командами завершилась вничью 1:1.