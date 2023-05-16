Гендиректор «Сочи» Рубашко высказался о судействе в РПЛ

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался насчёт проблемы судейства в Российской Премьер-Лиге.
«Для нас всех важно, чтобы в РПЛ судили, совершая как можно меньше ошибок — это самое главное. При этом мы должны понимать, как трактуются определённые моменты, чтобы они не интерпретировались по-разному.
Я думаю, что все клубы должны преследовать эту задачу», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее тему судейства в Российской Премьер-Лиге затронули глава департамента судейства РФС Павел Каманцев, генеральный директор «Химок» Николай Оленёв и бывший главный тренер московских клубов «Локомотив» и «Динамо» Миодраг Божович.
По мнению последнего, проблема судейства в российском футболе — одна из основных.
- 16 мая 2023
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