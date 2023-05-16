«Интер» — «Милан»: команды не смогли отличиться в первом тайме
Поделиться
В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Милан». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживает французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. 1/2 финала. 2-й матч
16 мая 2023, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
2-й тайм
0 : 0
Милан
Милан, Италия
Счёт после первого тайма не открыт.
Напомним, первый матч команд завершился со счётом 2:0 в пользу «Интера». В нынешнем сезоне за пределами Лиги чемпионов команды встречались трижды. В первом круге чемпионата Италии победу одержал «Милан» со счётом 3:2. В матче за Суперкубок Италии выиграл «Интер» — 3:0. Во втором круге Серии А «Интер» победил с минимальным счётом 1:0.
Комментарии
- 16 мая 2023
-
23:21
-
23:05
-
22:52
-
22:49
-
22:35
-
22:30
-
22:15
-
22:12
-
21:45
-
21:43
-
21:43
-
21:20
-
21:17
-
21:15
-
20:50
-
20:42
-
20:42
-
20:31
-
20:27
-
20:25
-
20:20
-
20:17
-
19:53
-
19:50
-
19:45
-
19:30
-
19:30
-
19:21
-
19:20
-
19:07
-
19:06
-
19:02
-
19:00
-
18:39
-
18:39
Партнерский контент