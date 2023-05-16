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Интер — Милан. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Интер» — «Милан»: команды не смогли отличиться в первом тайме

«Интер» — «Милан»: команды не смогли отличиться в первом тайме
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В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Милан». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживает французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 2-й матч
16 мая 2023, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
2-й тайм
0 : 0
Милан
Милан, Италия

Счёт после первого тайма не открыт.

Напомним, первый матч команд завершился со счётом 2:0 в пользу «Интера». В нынешнем сезоне за пределами Лиги чемпионов команды встречались трижды. В первом круге чемпионата Италии победу одержал «Милан» со счётом 3:2. В матче за Суперкубок Италии выиграл «Интер» — 3:0. Во втором круге Серии А «Интер» победил с минимальным счётом 1:0.

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