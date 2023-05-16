Гогниев: сейчас у всех тренеров тенденция отзащищаться — все играют от обороны

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев уверен, что многие команды в Российской Премьер-Лиге играют сугубо от обороны.
«Увидел ли я, что встряска пошла «Химкам» на пользу? Чтобы остаться в РПЛ, «Химкам» нужно было выигрывать у команд из верхней части таблицы. Физически ребята очень хорошо подготовлены — это показала и игра с «Ростовом». Вдесятером мы не пропустили, ещё и моменты создавали.
Да, проиграли 0:1, но физически команда не уступает соперникам. Тактически с новым тренером стали строже играть в обороне. Вообще сейчас у всех тренеров тенденция отзащищаться — все играют от обороны. Легче всего научить футболистов обороняться.
Например, всем строго встать за линией мяча и выбегать в контратаки. Смотреть это неприятно. Глобально команда, которая так играет, ничего не добивается. Мне же интересно развивать футбол с позиции атаки.
Может, мой стиль и кажется авантюрным и не принёс результат в «Химках», но на это есть ряд причин, в том числе связанных с коллективом. Плюс были околофутбольные вещи, которыми приходилось заниматься. Их много осталось за кадром», — цитирует Гогниева «Спорт-экспресс».
- 16 мая 2023
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