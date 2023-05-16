Бонуччи сообщил, что завершит карьеру в следующем году

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи дал понять, что планирует завершить профессиональную карьеру футболиста в следующем году.

«Когда я перестану играть в следующем году, эра защиты, итальянского стиля обороны завершится. Быть в одном ряду с величайшими – это повод для гордости. И я надеюсь, что в будущем многие защитники, такие, какими были Барези, Мальдини, Неста, Каннаваро, будут считать нас кумирами.

Тогда это будет значить, что мы многого добились и многое отдали этой игре. Играя в футбол в детстве, ты мечтаешь однажды надеть такую футболку, как у «Ювентуса». Сделать это 500 раз — значит войти в историю клуба. И это потрясающе.

Эти 12 лет были будто жизнь во сне, и внутри меня всё ещё живёт тот ребёнок, который всегда был рад выходить на поле и следовать своей мечте», — сказал Бонуччи YouTube-каналу «Ювентуса».

Леонардо Бонуччи выступал за «Ювентус» в период с 2010 по 2017 год и с 2018 по настоящее время. С туринским клубом он восемь раз побеждал в чемпионате Италии, а в составе сборной стал чемпионом Европы в 2020 году.