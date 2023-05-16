«Интер» минимально обыграл «Милан» и вышел в финал Лиги чемпионов

В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Милан». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживает французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Единственный гол в матче забил аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Автором голевой передачи стал бельгиец Ромелу Лукаку.

Напомним, первый матч команд завершился со счётом 2:0 в пользу «Интера».

За вторую путёвку в финал Лиги чемпионов текущего сезона борются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Первая полуфинальная встреча между командами проходила в Мадриде и завершилась ничьей со счётом 1:1. Ответный матч состоится 17 мая в Манчестере. Начало — в 22:00 мск.