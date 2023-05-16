Ни один игрок из состава «Интера» не выходил в финал ЛЧ до нынешнего сезона

Ни один из игроков «Интера», который вышел в финал Лиги чемпионов после победы над «Миланом», не участвовал в финале главного европейского клубного турнира.

Отметим, что нападающий Ромелу Лукаку не был в заявке «Челси» в 2012 году, когда клуб вышел в финал Лиги чемпионов и обыграл «Баварию».

«Интер» выиграл со счётом 1:0 в ответном матче полуфинала с «Миланом». На 74-й минуте матча нападающий Лаутаро Мартинес вывел «Интер» вперёд, автором голевой передачи стал Лукаку.

Первый матч команд завершился со счётом 2:0 в пользу «Интера». В нынешнем сезоне за пределами Лиги чемпионов команды встречались трижды. В первом круге чемпионата Италии победу одержал «Милан» со счётом 3:2. В матче за Суперкубок Италии выиграл «Интер» — 3:0. Во втором круге Серии А «Интер» победил с минимальным счётом 1:0.