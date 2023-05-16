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Команда из Италии сыграет в финале Лиги чемпионов впервые за шесть лет

Команда из Италии сыграет в финале Лиги чемпионов впервые за шесть лет
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Впервые за последние шесть лет в финале Лиги чемпионов сыграет представитель Серии А.

Сегодня, 16 мая, прошла ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом», победу в которой одержала команда Симеоне Индзаги (1:0). Таким образом, миланский клуб прошёл в финал Лиги чемпионов — впервые за шесть лет там выступит представитель из Италии.

В последний раз итальянский клуб выходил в финал Лиги чемпионов в сезоне-2016/2017. Это был «Ювентус», который в решающем матче уступил «Реалу» Мадрид (1:4) в Кардиффе (Уэльс).

В другом полуфинальном матче Лиги чемпионов этого сезона играют «Манчестер Сити» и «Реал». Они свою ответную игру проведут 17 мая на стадионе «Этихад» в Манчестере. Первая встреча этих команда завершилась вничью со счётом 1:1.

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