Команда из Италии сыграет в финале Лиги чемпионов впервые за шесть лет

Впервые за последние шесть лет в финале Лиги чемпионов сыграет представитель Серии А.

Сегодня, 16 мая, прошла ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом», победу в которой одержала команда Симеоне Индзаги (1:0). Таким образом, миланский клуб прошёл в финал Лиги чемпионов — впервые за шесть лет там выступит представитель из Италии.

В последний раз итальянский клуб выходил в финал Лиги чемпионов в сезоне-2016/2017. Это был «Ювентус», который в решающем матче уступил «Реалу» Мадрид (1:4) в Кардиффе (Уэльс).

В другом полуфинальном матче Лиги чемпионов этого сезона играют «Манчестер Сити» и «Реал». Они свою ответную игру проведут 17 мая на стадионе «Этихад» в Манчестере. Первая встреча этих команда завершилась вничью со счётом 1:1.