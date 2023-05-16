Команда из Италии сыграет в финале Лиги чемпионов впервые за шесть лет

Впервые за последние шесть лет в финале Лиги чемпионов сыграет представитель Серии А.
Сегодня, 16 мая, прошла ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом», победу в которой одержала команда Симеоне Индзаги (1:0). Таким образом, миланский клуб прошёл в финал Лиги чемпионов — впервые за шесть лет там выступит представитель из Италии.
В последний раз итальянский клуб выходил в финал Лиги чемпионов в сезоне-2016/2017. Это был «Ювентус», который в решающем матче уступил «Реалу» Мадрид (1:4) в Кардиффе (Уэльс).
В другом полуфинальном матче Лиги чемпионов этого сезона играют «Манчестер Сити» и «Реал». Они свою ответную игру проведут 17 мая на стадионе «Этихад» в Манчестере. Первая встреча этих команда завершилась вничью со счётом 1:1.
- 17 мая 2023
-
00:42
-
00:37
-
00:21
-
00:20
-
00:12
-
00:08
-
00:06
-
00:01
- 16 мая 2023
-
23:55
-
23:55
-
23:55
-
23:54
-
23:53
-
23:53
-
23:53
-
23:44
-
23:33
-
23:21
-
23:05
-
22:52
-
22:49
-
22:35
-
22:30
-
22:15
-
22:12
-
21:45
-
21:43
-
21:43
-
21:20
-
21:17
-
21:15
-
20:50
-
20:42
-
20:42
-
20:31