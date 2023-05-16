В финале Лиги чемпионов в 17-й раз сыграет команда из Милана

В финале Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов) в 17-й раз в истории сыграет команда из Милана.

Одержав победу над «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов (3:0 по сумме двух встреч), «Интер» добыл путёвку в решающий матч турнира. Для команды из Милана финал Лиги чемпионов этого сезона станет 17-м в истории.

«Интер» добирался до этой стадии турнира пять раз, не считая нынешнего, и одержал три победы (в 1964, 1965, 2010 годах) при двух поражениях (1967, 1972).

«Милан» в финале был 11 раз. Красно-чёрные добились семи побед (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007) и четыре раза проиграли (1958, 1993, 1995, 2005).

По общему количеству участий в решающем матче Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов) «Интер» пока уступает «Ювентусу». Туринцы в финал выходили девять раз, но одержали только две победы, а семь матчей проиграли.