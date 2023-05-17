«Интер» вышел в финал еврокубка в четвёртом десятилетии подряд

«Интер» примет участие в финале еврокубкового турнира в четвёртом десятилетии подряд после победы в матче с «Миланом».

В 2020 году клуб принимал участие в финале Лиги Европы с «Севильей» (2:3), а 2010-м — в финале Лиги чемпионов с «Баварией» (2:0), а в 90-х годах четырежды выходил в финал Кубка УЕФА, одержав три победы.

«Интер» выиграл со счётом 1:0 в ответном матче полуфинала с «Миланом». На 74-й минуте матча нападающий Лаутаро Мартинес вывел «Интер» вперёд, автором голевой передачи стал Лукаку.

Первый матч команд завершился со счётом 2:0 в пользу «Интера». В нынешнем сезоне за пределами Лиги чемпионов команды встречались трижды. В первом круге чемпионата Италии победу одержал «Милан» со счётом 3:2. В матче за Суперкубок Италии выиграл «Интер» — 3:0. Во втором круге Серии А «Интер» победил с минимальным счётом 1:0.