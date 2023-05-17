Победа над «Миланом» — восьмая подряд для «Интера»

«Интер» продлил свою победную серию до восьми игр, одержав победу над «Миланом» в ответной встрече 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0).
Команда Симеоне Индзаги обыграла «Милан» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (1:0) и вышла в финал. Для «чёрно-синих» эта победа стала восьмой с учётом всех соревнований.
Начиная с 23 апреля, когда «Интер» встречался с «Эмполи» в матче 31-го тура Серии А, команда Индзаги добыла пять побед во внутреннем первенстве, одну в Кубке страны и две — в Лиге чемпионов.
После матча с «Эмполи» «Интер» обыграл «Ювентус» (1:0) в Кубке, «Лацио» (3:1), «Верону» (6:0), «Рому» (2:0), «Сассуоло» (4:2) в чемпионате и «Милан (2:0 и 1:0) в Лиге чемпионов.
Следующую игру «чёрно-синие» проведут в рамках Серии А, отправившись в гости к чемпиону страны в лице «Наполи» 21 мая.
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