Только три команды в истории ЛЧ выбивали «Милан» в 1/2 финала

«Интер» стал лишь третьей командой в истории Лиги чемпионов, которая выбивала «Милан» на стадии полуфинала турнира. Команда Симоне Индзаги на своём поле минимально переиграла «Милан» (1:0) в ответном матче и по сумме двух встреч вышла в финал турнира (3:0).

До сегодняшнего дня только две команды в истории Лиги чемпионов оказывались сильнее «Милана» в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Это удавалось двум испанским грандам: мадридскому «Реалу» в сезоне-1955/1956 и «Барселоне» в сезоне-2005/2006.

За вторую путёвку в финал Лиги чемпионов текущего сезона борются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Первая полуфинальная встреча между командами проходила в Мадриде и завершилась ничьей со счётом 1:1. Ответный матч состоится 17 мая в Манчестере. Начало — в 22:00 мск.