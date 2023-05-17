Только три команды в истории ЛЧ выбивали «Милан» в 1/2 финала

«Интер» стал лишь третьей командой в истории Лиги чемпионов, которая выбивала «Милан» на стадии полуфинала турнира. Команда Симоне Индзаги на своём поле минимально переиграла «Милан» (1:0) в ответном матче и по сумме двух встреч вышла в финал турнира (3:0).
До сегодняшнего дня только две команды в истории Лиги чемпионов оказывались сильнее «Милана» в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Это удавалось двум испанским грандам: мадридскому «Реалу» в сезоне-1955/1956 и «Барселоне» в сезоне-2005/2006.
За вторую путёвку в финал Лиги чемпионов текущего сезона борются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Первая полуфинальная встреча между командами проходила в Мадриде и завершилась ничьей со счётом 1:1. Ответный матч состоится 17 мая в Манчестере. Начало — в 22:00 мск.
- 17 мая 2023
-
00:56
-
00:42
-
00:37
-
00:21
-
00:20
-
00:12
-
00:08
-
00:06
-
00:01
- 16 мая 2023
-
23:55
-
23:55
-
23:55
-
23:54
-
23:53
-
23:53
-
23:53
-
23:44
-
23:33
-
23:21
-
23:05
-
22:52
-
22:49
-
22:35
-
22:30
-
22:15
-
22:12
-
21:45
-
21:43
-
21:43
-
21:20
-
21:17
-
21:15
-
20:50
-
20:42
-
20:42