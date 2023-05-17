«Милан» нанёс два удара в створ за два матча полуфинала ЛЧ с «Интером»
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«Милан» дважды пробил в створ ворот «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов.
«Россонери» один раз попали по воротам в первой игре, которая завершилась победой «Интера» со счётом 2:0. В ответном матче «Милан» также нанёс один удар в створ, а «Интер» одержал победу со счётом 1:0.
На 74-й минуте матча нападающий Лаутаро Мартинес вывел «Интер» вперёд, автором голевой передачи стал Ромелу Лукаку. В финале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с «Реалом» или «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне за пределами Лиги чемпионов команды встречались трижды. В первом круге чемпионата Италии победу одержал «Милан» со счётом 3:2. В матче за Суперкубок Италии выиграл «Интер» — 3:0. Во втором круге Серии А «Интер» победил с минимальным счётом 1:0.
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