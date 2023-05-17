Пиоли: мы разочарованы, хотели дойти до финала. Теперь нужно хорошо завершить сезон

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о поражении в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (0:1). Первая игра также завершилась победой «Интера» со счётом 2:0.

«Мы испытываем огромное разочарование, давайте не будем ходить вокруг да около. Это был отличный путь, и ни одна команда, вылетевшая на групповом этапе в прошлом сезоне, не смогла дойти до полуфинала, обыграв такие команды, как «Тоттенхэм» и «Наполи», но мы всё равно хотели дойти до финала.

Мы разочарованы, потому что, к сожалению, мы проиграли полуфинал в первые 15 минут первого матча. В остальном нам противостояла очень сильная команда, и мы в целом справились с задачей. У нас было несколько моментов, чтобы использовать свой шанс этим вечером, и это могло бы помочь, но, вероятно, этого было недостаточно.

Я не могу ни в чём упрекнуть своих игроков, поскольку они отдали все свои силы, мы старались играть в свой футбол и отдать на поле всю свою энергию. Теперь нам нужно завершить сезон на высоком уровне.

Если вы начинаете полуфинальный матч и проигрываете со счётом 2:0 через 12 минут, это будет иметь большое значение. Это правда, что конечный результат влияет на оценку игры, но я подумал, что сегодня вечером игра была похожа на второй половину первого матча, в целом всё было очень ровно, и мы просто не воспользовались своими шансами. Это было нашим недостатком в этих двух матчах.

Мы не были так опасны в атаке, как обычно, что связано с надёжностью обороны соперника, но также и с тем, что мы показывали нужные скорости и много ошибались в передачах. На таком уровне нужно повышать планку, и мы перепробовали всё, но были недостаточно остры. «Интер» забивал при первой же возможности, в то время как мы не смогли этого», — приводит слова Пиоли Football Italia.