Марко Николич: перезаряжен и ищу новый вызов, снова жажду успеха

Экс-наставник «Локомотива» Марко Николич рассказал о мотивации после тренерского застоя. Специалист остаётся без работы с октября 2021 года, когда был уволен с поста главного тренера московского клуба.
«Когда я уходил из «Локомотива», я тренировал 23 года, из них 16 без перерыва, поэтому решил взять перерыв. Я вернулся домой в Белград, провёл много времени со своей семьёй, много путешествовал и, наконец, встретил много друзей, которых приобрёл благодаря футболу. Я смотрел много матчей, ходил на матчи высшей лиги. Но теперь я перезаряжен, я вернулся на рынок после чемпионата мира в Катаре и ищу новый вызов, новую работу, я снова жажду успеха», — приводит слова Николича CsakFoci.
Ранее сообщалось, что специалист возглавит бело-голубых по окончании сезона. После 27 туров «Динамо» с 42 очками занимает седьмое место в РПЛ. 14 мая бело-голубые объявили об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера команды.
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