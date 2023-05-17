Хакан Чалханоглу поздравил «Милан» после матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Турецкий полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу обратился к «Милану» после победы над ними в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Хочу поздравить «Милан». Они проделали большую работу. Это был трудный матч. Но мы тоже хорошо справились. Я очень рад. Дерби всегда трудны, но думаю, мы заслуженно победили и вышли в финал», – приводит слова Чалханоглу Sport Mediaset.

Миланский «Интер» одержал сухую победу над «Миланом» (1:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 и по сумме двух матчей вышел в финал турнира. В первом матче «Интер» также оказался сильнее со счётом 2:0.

Таким образом, команда Симоне Индзаги оставила свои ворота в неприкосновенности в пяти матчах из шести в рамках плей-офф текущего сезона Лиги чемпионов.