Рим-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей девятого игрового дня

Сегодня, 17 мая, в Риме (Италия) в девятый игровой день грунтового турнира категории WTA-1000 продолжатся матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Теннис. WTA-1000, Рим, третий круг. Расписание матчей девятого игрового дня
Паула Бадоса (Испания) – Елена Остапенко (Латвия) – начало матча не раньше 16:00 мск.
Ига Свёнтек (Польша) –Елена Рыбакина (Казахстан) – начало матча приблизительно в 21:30 мск.
В матче четвёртого круга соревнований Свёнтек нанесла поражение 21-й сеяной представительнице Хорватии Донне Векич со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.
Свёнтек трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала все три шанса взять подачу соперницы. Векич подала два эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала один брейк-пойнт.
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