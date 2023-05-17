Хосеп Гвардиола: сегодня будет один из важнейших моих матчей в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Встреча состоится сегодня, 17 мая. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Первая встреча завершилась вничью — 1:1.
«Сегодня будет один из важнейших моих матчей в «Сити», глупо это отрицать. Попросил игроков насладиться моментом. Мы должны чувствовать себя очень фартовыми, играя на такой стадии. Всё в наших руках. Чтобы выйти в финал, достаточно выиграть один матч», – приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.
Для того чтобы гарантированно выиграть чемпионат Англии в текущем сезоне, «Манчестер Сити» необходимо набрать три очка в трёх последних матчах. Таким образом, команде хватит одной победы для завоевания титула.
В воскресенье, 14 мая, подопечные Хосепа Гвардиолы разгромили «Эвертон» (3:0). «Арсенал», в свою очередь, с аналогичным счётом уступил «Брайтону» на домашнем стадионе.
- 17 мая 2023
-
10:00
-
10:00
-
09:53
-
09:42
-
09:27
-
09:18
-
09:10
-
08:55
-
08:49
-
08:30
-
08:00
-
07:57
-
07:48
-
07:22
-
06:15
-
05:45
-
04:34
-
04:13
-
03:55
-
03:02
-
02:00
-
01:54
-
01:37
-
01:32
-
00:58
-
00:56
-
00:42
-
00:37
-
00:21
-
00:20
-
00:12
-
00:08
-
00:06
-
00:01
- 16 мая 2023
-
23:55