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Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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Хосеп Гвардиола: сегодня будет один из важнейших моих матчей в «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола: сегодня будет один из важнейших моих матчей в «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Встреча состоится сегодня, 17 мая. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Первая встреча завершилась вничью — 1:1.

«Сегодня будет один из важнейших моих матчей в «Сити», глупо это отрицать. Попросил игроков насладиться моментом. Мы должны чувствовать себя очень фартовыми, играя на такой стадии. Всё в наших руках. Чтобы выйти в финал, достаточно выиграть один матч», – приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.

Для того чтобы гарантированно выиграть чемпионат Англии в текущем сезоне, «Манчестер Сити» необходимо набрать три очка в трёх последних матчах. Таким образом, команде хватит одной победы для завоевания титула.

В воскресенье, 14 мая, подопечные Хосепа Гвардиолы разгромили «Эвертон» (3:0). «Арсенал», в свою очередь, с аналогичным счётом уступил «Брайтону» на домашнем стадионе.

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