Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти: у «Реала» запредельная мотивация на матч с «Манчестер Сити»

Анчелотти: у «Реала» запредельная мотивация на матч с «Манчестер Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался в преддверии матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Сегодня, 17 мая, состоится ответная игра. Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первая игра завершилась со счётом 1:1.

«Есть вещи, которые мы можем улучшить по сравнению с первым матчем. У нас запредельная мотивация. Знаем, что будет трудно, но надеюсь, что нам это поможет сыграть на самом высоком уровне. Мы близки к достижению ещё одной важной цели, как и в прошлом сезоне», – приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 71 очко в 34 матчах. Подопечные Карло Анчелотти опережают «Атлетико», идущий третьим, на два балла.

Материалы по теме
Унижение Моуринью или шоу Месси в Мадриде? Выбираем лучший матч Гвардиолы против «Реала»
Рейтинг
Унижение Моуринью или шоу Месси в Мадриде? Выбираем лучший матч Гвардиолы против «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023