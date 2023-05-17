Анчелотти: у «Реала» запредельная мотивация на матч с «Манчестер Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался в преддверии матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Сегодня, 17 мая, состоится ответная игра. Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первая игра завершилась со счётом 1:1.

«Есть вещи, которые мы можем улучшить по сравнению с первым матчем. У нас запредельная мотивация. Знаем, что будет трудно, но надеюсь, что нам это поможет сыграть на самом высоком уровне. Мы близки к достижению ещё одной важной цели, как и в прошлом сезоне», – приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 71 очко в 34 матчах. Подопечные Карло Анчелотти опережают «Атлетико», идущий третьим, на два балла.