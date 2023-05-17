«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: во сколько матч полуфинала Лиги чемпионов, где смотреть
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В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов встретятся английский «Манчестер Сити» и испанский «Реал» Мадрид. Команды будут играть на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч
09 мая 2023, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Винисиус Жуниор – 36' 1:1 Де Брёйне – 67'
В первой встрече в Испании команды сыграли вничью со счётом 1:1. На 36-й минуте отличился нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. На 67-й минуте ответный мяч «Манчестер Сити» забил полузащитник Кевин Де Брёйне.
Ранее первым финалистом текущего сезона Лиги чемпионов стал итальянский «Интер»: по сумме двух встреч команда обыграла «Милан» — 3:0.
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