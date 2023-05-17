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Защитник «Краснодара» Алонсо: нужно отдать «Зениту» должное, там высококлассные игроки

Защитник «Краснодара» Алонсо: нужно отдать «Зениту» должное, там высококлассные игроки
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Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо ответил на вопрос о гегемонии «Зенита» в чемпионате России. Парагвайский футболист призвал отдать должное сине-бело-голубым за проделанную работу и высоко оценил подбор игроков в клубе из Санкт-Петербурга. Напомним, «Зенит» завоевал пятое чемпионство Российской Премьер-Лиги подряд.

«Влияет ли гегемония «Зенита» на уровень РПЛ? Такие большие команды есть во многих чемпионатах, это происходит не только в России. В любом случае, «Зенит» — очень конкурентоспособная команда, там играют высококлассные футболисты, у них высокий уровень игры. Нужно отдать им должное за ту работу, которую они проделали, чтобы быть сильнее соперников и становиться чемпионами пять лет подряд», — приводит слова Алонсо «РБ Спорт».

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