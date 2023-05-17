Кайл Уолкер сравнил свои скоростные качества с данными Эрлинга Холанда

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер высказался о своей скорости.
«Мне 32, но я не старый! Я по-прежнему чувствую себя прекрасно и поддерживаю форму, если не считать травму, когда я надорвал пах перед чемпионатом мира. Слежу за собой на поле и за его пределами, занимаюсь в тренажёрном зале, чтобы справляться с нагрузкой.
Должен поблагодарить маму и папу — генетика. Некоторые игроки замедляются, но на днях я разогнался до 37,5 км/ч. Кажется, я не становлюсь медленнее, и пусть это продлится долго.
Кто быстрее: я или Холанд? Эрлинг очень быстр, он показал это несколькими забитыми мячами. Другие нападающие не создают таких моментов, иногда он делает это просто с помощью силы или скорости, но я буду защищать себя», — приводит слова Уолкера официальный сайт «Манчестер Сити».
Видео: Кто может покинуть «Манчестер Сити»
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