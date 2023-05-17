Уолкер: шутил с Гюндоганом, что за последние месяцы он превратился в лучшего Зидана
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Защитник английского «Манчестер Сити» Кайл Уолкер высказался о форме одноклубника Илкая Гюндогана.
«Я видел несколько твитов и шутил с Гюндо (Гюндоганом. — Прим. «Чемпионата»), что за последние несколько месяцев он превратился в лучшего Зидана (улыбается). Иногда нужно блеснуть, и он делает это в конце сезона», — приводит слова Кайла Уолкера официальный сайт «Манчестер Сити».
Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган в текущем сезоне провёл 30 матчей в английской Премьер-Лиге, в которых забил восемь мячей и оформил четыре голевые передачи. Также на его счету 11 матчей в Лиге чемпионов, один гол и две результативные передачи. Гюндогану 32 года.
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