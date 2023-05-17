Николич ответил на вопрос о возможном назначении в «Динамо»

Бывший наставник «Локомотива» Марко Николич ответил на вопрос о возможной тренерской работе в московском «Динамо».
«Российские СМИ пишут, что я возглавлю „Динамо“? Всё, что я могу сказать по этому поводу: я действительно очень близок к возвращению в тренерство, моя судьба будет решена в ближайшие 7-10 дней. Название команды сказать я, конечно, не могу. Но могу сказать, что эта команда не входит в топ-5 чемпионатов Европы, однако это клуб с большой историей и из сильной лиги. На данный момент ни с кем нет окончательной договоренности», — приводит слова Николича CsakFoci.
Ранее сообщалось, что специалист возглавит московское «Динамо» по окончании сезона. После 27 туров бело-голубые с 42 очками занимают седьмое место в РПЛ. 14 мая «Динамо» объявило об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера команды.
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