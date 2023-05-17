«Бавария» представила домашнюю форму на сезон-2023/2024

Немецкая «Бавария» на официальном сайте представила домашнюю форму на сезон-2023/2024. Основной цвет игровой футболки — белый.

Фото: ФК «Бавария»

«Футболка по-новому интерпретирует культовые цвета, которые символизируют идентичность ФК «Бавария». Она выполнена из белой основы и украшена яркими тёмно-красными рукавами — отсылка к домашней форме, которую носили игроки в 1965 году, когда «Бавария» вышла в Бундеслигу. Дизайн дополнен надписью Rot & Weiß ein Leben lang (Красный и белый на всю жизнь) внутри воротника.

Мужская команда «Баварии» впервые сыграет в этой форме в матче с «РБ Лейпциг» на стадионе «Альянц-Арена» 20 мая», — написано в заявлении клуба.

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