«Бавария» представила домашнюю форму на сезон-2023/2024
Поделиться
Немецкая «Бавария» на официальном сайте представила домашнюю форму на сезон-2023/2024. Основной цвет игровой футболки — белый.
Фото: ФК «Бавария»
«Футболка по-новому интерпретирует культовые цвета, которые символизируют идентичность ФК «Бавария». Она выполнена из белой основы и украшена яркими тёмно-красными рукавами — отсылка к домашней форме, которую носили игроки в 1965 году, когда «Бавария» вышла в Бундеслигу. Дизайн дополнен надписью Rot & Weiß ein Leben lang (Красный и белый на всю жизнь) внутри воротника.
Мужская команда «Баварии» впервые сыграет в этой форме в матче с «РБ Лейпциг» на стадионе «Альянц-Арена» 20 мая», — написано в заявлении клуба.
Материалы по теме
Видео: Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?
Комментарии
- 17 мая 2023
-
11:36
-
11:33
-
11:30
-
11:26
-
11:25
-
11:16
-
11:10
-
10:56
-
10:55
-
10:50
-
10:41
-
10:40
-
10:21
-
10:08
-
10:00
-
10:00
-
09:53
-
09:42
-
09:27
-
09:18
-
09:10
-
08:55
-
08:49
-
08:30
-
08:00
-
07:57
-
07:48
-
07:22
-
06:15
-
05:45
-
04:34
-
04:13
-
03:55
-
03:02
-
02:00
Партнерский контент