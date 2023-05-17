Полузащитник ЦСКА Мендес назвал Федотова лучшим российским тренером

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес назвал наставника армейцев Владимира Федотова лучшим российским тренером. По словам футболиста, у ЦСКА сейчас всё хорошо, в клубе довольны нынешним положением дел.

«Федотов — лучший российский тренер? Да. Считаю, что у команды сейчас все хорошо, все получается. У нас много отличных игроков с потенциалом. Мы довольны текущей ситуацией, будем работать, чтобы улучшить результаты в будущем», — приводит слова Мендеса «Спорт-экспресс».

Напомним, ПФК ЦСКА располагается в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 на второй строчке, набрав 54 очка в 27 матчах. Ближайший преследователь, «Ростов», отстаёт на четыре балла. При этом «Зенит», занимающий первое место, досрочно оформил чемпионство.