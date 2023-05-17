«Чемпионату» требуется редактор рекламных спецпроектов

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«Чемпионат» объявляет об открытии вакансии редактора рекламных спецпроектов.

Чем предстоит заниматься?

Систематизированием всех имеющихся нативных форматов (с пометкой «реклама») во всех разделах в издании и регулярное обновление актуальных форматов;

Оперативной обработкой брифов от коммерческого департамента;

Регулярной подготовкой предложений по текущим и актуальным спортивным событиям, которые могут быть интересны рекламодателям;

Изучением рынка медиа по возможным интересным рекламным кейсам с целью аллоцирования их на площадку для дальнейшей продажи;

Предложением и тестированием новых форматов подачи рекламного контента на Championat.com в различных разделах и анализом эффективности этого контента;

Продюсированием коммерческих (нативных) проектов, реализуемых на площадке, поиском спикеров и героев для участия в них;

Учётом задействованных на проектах ресурсов;

Предоставлением отчётности.

Что мы ценим и ищем?

Опыт работы нативным редактором, коммерческим редактором или менеджером по работе с партнёрами;

Любовь и интерес к спорту;

Умение работать с брифами и задавать клиенту правильные вопросы, чтобы минимизировать сложности с проектом;

Способность участвовать во многих ветках обсуждений одновременно и – что главное – приводить коммуникацию к финальному решению;

Навык выстраивать процессы и систему между командами;

Креативное мышление, чтобы нестандартно решать трудные задачи.

Что тебя ждёт?

Официальное трудоустройство;

Современный офис (Даниловская мануфактура, м. Тульская), бесплатный спорт в собственном спортзале от «Лиги Героев»;

ДМС со стоматологией, офисный врач, доплата по больничному листу, корпоративные скидки;

Бесплатная подписка на сервисы партнёров;

Насыщенная корпоративная жизнь.

Откликнуться на вакансию на hh.ru