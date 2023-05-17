«Чемпионату» требуется редактор рекламных спецпроектов
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«Чемпионат» объявляет об открытии вакансии редактора рекламных спецпроектов.
Чем предстоит заниматься?
- Систематизированием всех имеющихся нативных форматов (с пометкой «реклама») во всех разделах в издании и регулярное обновление актуальных форматов;
- Оперативной обработкой брифов от коммерческого департамента;
- Регулярной подготовкой предложений по текущим и актуальным спортивным событиям, которые могут быть интересны рекламодателям;
- Изучением рынка медиа по возможным интересным рекламным кейсам с целью аллоцирования их на площадку для дальнейшей продажи;
- Предложением и тестированием новых форматов подачи рекламного контента на Championat.com в различных разделах и анализом эффективности этого контента;
- Продюсированием коммерческих (нативных) проектов, реализуемых на площадке, поиском спикеров и героев для участия в них;
- Учётом задействованных на проектах ресурсов;
- Предоставлением отчётности.
Что мы ценим и ищем?
- Опыт работы нативным редактором, коммерческим редактором или менеджером по работе с партнёрами;
- Любовь и интерес к спорту;
- Умение работать с брифами и задавать клиенту правильные вопросы, чтобы минимизировать сложности с проектом;
- Способность участвовать во многих ветках обсуждений одновременно и – что главное – приводить коммуникацию к финальному решению;
- Навык выстраивать процессы и систему между командами;
- Креативное мышление, чтобы нестандартно решать трудные задачи.
Что тебя ждёт?
- Официальное трудоустройство;
- Современный офис (Даниловская мануфактура, м. Тульская), бесплатный спорт в собственном спортзале от «Лиги Героев»;
- ДМС со стоматологией, офисный врач, доплата по больничному листу, корпоративные скидки;
- Бесплатная подписка на сервисы партнёров;
- Насыщенная корпоративная жизнь.
- 17 мая 2023
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