Непомнящий объяснил, чего не хватает «Спартаку» для борьбы с «Зенитом»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий считает, что московскому «Спартаку» не хватает стабильности на дистанции, чтобы навязать «Зениту» реальную борьбу за чемпионский титул. По мнению Непомнящего, ближе к концовке сезона «Спартак» начинает нелогично терять очки и выбывает из гонки за золотые медали.

«В начале сезона казалось, что «Спартак» сможет навязать борьбу «Зениту», который каждый год является фаворитом в борьбе за чемпионство. Но со временем красно-белые стали абсолютно нелогично терять очки. В чем именно причина — трудно понять, но проблема есть. «Спартаку» явно не хватает стабильности на дистанции, с такой непостоянной игрой невозможно бороться за золото с «Зенитом».

Так и получилось — в концовке сезона подопечные Абаскаля не оставили себе шансов завоевать трофей. Будем надеяться, что в следующем сезоне они смогут полностью раскрыть свой потенциал», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».