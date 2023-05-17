Непомнящий объяснил, чего не хватает «Спартаку» для борьбы с «Зенитом»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий считает, что московскому «Спартаку» не хватает стабильности на дистанции, чтобы навязать «Зениту» реальную борьбу за чемпионский титул. По мнению Непомнящего, ближе к концовке сезона «Спартак» начинает нелогично терять очки и выбывает из гонки за золотые медали.
«В начале сезона казалось, что «Спартак» сможет навязать борьбу «Зениту», который каждый год является фаворитом в борьбе за чемпионство. Но со временем красно-белые стали абсолютно нелогично терять очки. В чем именно причина — трудно понять, но проблема есть. «Спартаку» явно не хватает стабильности на дистанции, с такой непостоянной игрой невозможно бороться за золото с «Зенитом».
Так и получилось — в концовке сезона подопечные Абаскаля не оставили себе шансов завоевать трофей. Будем надеяться, что в следующем сезоне они смогут полностью раскрыть свой потенциал», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».
- 17 мая 2023
-
11:36
-
11:33
-
11:30
-
11:26
-
11:25
-
11:16
-
11:10
-
10:56
-
10:55
-
10:50
-
10:41
-
10:40
-
10:21
-
10:08
-
10:00
-
10:00
-
09:53
-
09:42
-
09:27
-
09:18
-
09:10
-
08:55
-
08:49
-
08:30
-
08:00
-
07:57
-
07:48
-
07:22
-
06:15
-
05:45
-
04:34
-
04:13
-
03:55
-
03:02
-
02:00