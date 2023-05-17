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Непомнящий объяснил, чего не хватает «Спартаку» для борьбы с «Зенитом»

Непомнящий объяснил, чего не хватает «Спартаку» для борьбы с «Зенитом»
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий считает, что московскому «Спартаку» не хватает стабильности на дистанции, чтобы навязать «Зениту» реальную борьбу за чемпионский титул. По мнению Непомнящего, ближе к концовке сезона «Спартак» начинает нелогично терять очки и выбывает из гонки за золотые медали.

«В начале сезона казалось, что «Спартак» сможет навязать борьбу «Зениту», который каждый год является фаворитом в борьбе за чемпионство. Но со временем красно-белые стали абсолютно нелогично терять очки. В чем именно причина — трудно понять, но проблема есть. «Спартаку» явно не хватает стабильности на дистанции, с такой непостоянной игрой невозможно бороться за золото с «Зенитом».

Так и получилось — в концовке сезона подопечные Абаскаля не оставили себе шансов завоевать трофей. Будем надеяться, что в следующем сезоне они смогут полностью раскрыть свой потенциал», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

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